Ferrara punzecchia: "La Fiorentina vince segnando a ripetizione ma Cabral non ne fa neanche uno"

Il giornalista Benedetto Ferrara nel suo consueto editoriale scherzoso ha punzecchiato questa volta Cabral

Il giornalista Benedetto Ferrara a La Nazione ha scritto il suo solito editoriale scherzoso. Queste le sue parole: "La vera sfida di questo 2022 sarà: Cabral contro Cabral. Questo è un film d’autore, mica quella sbobba natalizia da tutto esaurito. Qui c’è suspance, c’è la sfida interiore, l’avventura, il vuoto, il sottovuoto, il lieto fine. Forse. La Fiorentina segna a ripetizione in un giro di amichevoli in cui vince sempre che neanche il Barcellona dei tempi d’oro e lui no, non segna, non c’è verso, non può, forse non vuole. Beh, invece di giocare a mercante in fiera, inseritevi in quello spazio minuscolo e con voce calma e sicura dite: secondo me Cabral gli è bono”.

DODO' RACCONTA IL SUO ARRIVO

https://www.labaroviola.com/dodo-racconta-arrivare-alla-fiorentina-e-stato-un-sogno-per-me-ho-chiesto-lacquisto-definitivo/196118/