Dodò racconta: "Arrivare alla Fiorentina è stato un sogno per me, ho chiesto l'acquisto definitivo"
Dodò ha parlato del suo arrivo alla Fiorentina che è stato un sogno per lui e della voglia di restare a Firenze
Nell'intervista a La Nazione Dodò ha anche raccontato la trattativa che lo ha portato ad indossare la maglia della Fiorentina. Questo il suo racconto: "Mi arrivò una telefonata di Burdisso, poi l’interessamento diretto di Barone e di Pradè. Quasi non ci credevo potessi arrivare a giocare in Italia. Non ci pensai due volte, dissi subito di sì. Ma a un patto: volevo diventare della Fiorentina a titolo definitivo e non solo in prestito perchè là, in Ucraina non volevo tornare. Mi chiamò anche il presidente Rocco e il sogno è diventato realtà”.
https://www.labaroviola.com/dodo-sono-pronto-italiano-un-martello-micidiale-voglio-far-capire-alla-societa-che-ha-scelto-bene/196100/