Dodò racconta: "Arrivare alla Fiorentina è stato un sogno per me, ho chiesto l'acquisto definitivo"

Dodò ha parlato del suo arrivo alla Fiorentina che è stato un sogno per lui e della voglia di restare a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola 17 dicembre 2022 12:06

Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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