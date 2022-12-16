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Mancini piange Mihajlovic: "Giorno che non avrei mai voluto vivere. Non è giusto, ho perso un amico"

Roberto Mancini e Sinisa Mihajlovic sono grandi amici, dal campo alla panchina, due ragazzi cresciuti insieme

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2022 20:20
Mancini piange Mihajlovic: "Giorno che non avrei mai voluto vivere. Non è giusto, ho perso un amico" -
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Mancini piange Mihajlovic: "Giorno che non avrei mai voluto vivere. Non è giusto, ho perso un amico"

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha affidato ai canali della Figc il suo ricordo di Sinisa Mihajlovic, ex compagno di squadra alla Samp e alla Lazio e poi assistente in panchina all'Inter: "Questo è un giorno che non avrei mai voluto vivere, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori. Non è giusto che una malattia così atroce abbia portato via un ragazzo di 53 anni, che ha lottato fino all'ultimo istante come un leone, come era abituato a fare in campo. Ed è proprio così che Sinisa resterà per sempre al mio fianco, anche se non c'è più, come ha fatto a Genova, a Roma e a Milano e successivamente anche quando ha preso strade diverse".

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