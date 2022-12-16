Mancini piange Mihajlovic: "Giorno che non avrei mai voluto vivere. Non è giusto, ho perso un amico"

Roberto Mancini e Sinisa Mihajlovic sono grandi amici, dal campo alla panchina, due ragazzi cresciuti insieme

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha affidato ai canali della Figc il suo ricordo di Sinisa Mihajlovic, ex compagno di squadra alla Samp e alla Lazio e poi assistente in panchina all'Inter: "Questo è un giorno che non avrei mai voluto vivere, perché ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia vita, in campo e fuori. Non è giusto che una malattia così atroce abbia portato via un ragazzo di 53 anni, che ha lottato fino all'ultimo istante come un leone, come era abituato a fare in campo. Ed è proprio così che Sinisa resterà per sempre al mio fianco, anche se non c'è più, come ha fatto a Genova, a Roma e a Milano e successivamente anche quando ha preso strade diverse".

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