Mihajlovic è sicuro: "All'andata abbiamo perso contro la Fiorentina perchè non c'era Arnautovic"

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha parlato della sfida persa all'andata contro la Fiorentina e anche del suo passato in viola

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche di Marko Arnautovic: "All'andata non ce l'avevamo per quello abbiamo perso! Se può giocare Bonifazi non vedo perché non possa giocare Arnautovic. Tornare al Franchi? Avevo ancora i capelli! ormai sono passati undici anni da quando allenavo io, tornarci mi fa piacere, come da qualsiasi parte in realtà". Lo riporta TMW

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