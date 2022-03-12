Mihajlovic è sicuro: "All'andata abbiamo perso contro la Fiorentina perchè non c'era Arnautovic"
Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha parlato della sfida persa all'andata contro la Fiorentina e anche del suo passato in viola
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2022 22:38
Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche di Marko Arnautovic: "All'andata non ce l'avevamo per quello abbiamo perso! Se può giocare Bonifazi non vedo perché non possa giocare Arnautovic. Tornare al Franchi? Avevo ancora i capelli! ormai sono passati undici anni da quando allenavo io, tornarci mi fa piacere, come da qualsiasi parte in realtà". Lo riporta TMW
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