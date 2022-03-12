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Mihajlovic è sicuro: "All'andata abbiamo perso contro la Fiorentina perchè non c'era Arnautovic"

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha parlato della sfida persa all'andata contro la Fiorentina e anche del suo passato in viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2022 22:38
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Mihajlovic è sicuro: "All'andata abbiamo perso contro la Fiorentina perchè non c'era Arnautovic"

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche di Marko Arnautovic: "All'andata non ce l'avevamo per quello abbiamo perso! Se può giocare Bonifazi non vedo perché non possa giocare Arnautovic. Tornare al Franchi? Avevo ancora i capelli! ormai sono passati undici anni da quando allenavo io, tornarci mi fa piacere, come da qualsiasi parte in realtà". Lo riporta TMW

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