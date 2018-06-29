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Mihajlovic, il serbo chiede 10 milioni di buonuscita allo Sporting

Il quotidiano iberico A Bola apre il giornale titolando: "Tutto per Jesus". Lo Sporting Lisbona è pronta a pagare un indennizzo..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2018 11:11
Mihajlovic, il serbo chiede 10 milioni di buonuscita allo Sporting - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sinisa Mihajlovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sinisa Mihajlovic
Rassegna Stampa
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Il quotidiano iberico A Bola apre il giornale titolando: "Tutto per Jesus". Lo Sporting Lisbona è pronta a pagare un indennizzo all'Al Hilal per riportare il vecchio allenatore in Portogallo dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic. Intanto il tecnico serbo ex Torino e Fiorentina chiede 10 milioni di euro di buonuscita dopo i 10 giorni non felicissimi da tecnico

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