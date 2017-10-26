Tuttosport liquida Sinisa: Toro-Miha, è già finita

"Toro-Miha, è già finita". È questo il titolo di apertura dell'edizione odierna di Tuttosport ed a finire sulla graticola è sempre l'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic. I granata, giunti all'app...

A cura di Redazione Labaroviola 26 ottobre 2017 12:49

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