Tuttosport liquida Sinisa: Toro-Miha, è già finita
"Toro-Miha, è già finita". È questo il titolo di apertura dell'edizione odierna di Tuttosport ed a finire sulla graticola è sempre l'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic. I granata, giunti all'app...
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 12:49
"Toro-Miha, è già finita". È questo il titolo di apertura dell'edizione odierna di Tuttosport ed a finire sulla graticola è sempre l'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic. I granata, giunti all'appuntamento di Firenze con una rosa decimata dagli infortuni, non sono certo scesi in campo con l'atteggiamento giusto ed è proprio a causa dello scarso mordente mostrato dalla squadra che il tecnico sempre finisce nuovamente nell'occhio del ciclone.