Moglie Mihajlovic post esonero: "Mi accodo agli ignoranti, sei il il mio zingaro preferito)
Arianna Rapaccioni,consorte di Sinisa Mihajlovic - che è stato appena esonerato dal Torino a beneficio di Walter Mazzarri - si è sfogata sul suo profilo Instagram: "Anche se non lo sei .... mi accodo...
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2018 16:27
Arianna Rapaccioni,consorte di Sinisa Mihajlovic - che è stato appena esonerato dal Torino a beneficio di Walter Mazzarri - si è sfogata sul suo profilo Instagram: "Anche se non lo sei .... mi accodo a quella massa di ignoranti che pensano che l’essere nato in Serbia significhi essere zingaro .... E visto che non ho nulla contro di loro ti dico SEI IL MIO ZINGARO PREFERITO".