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Moglie Mihajlovic post esonero: "Mi accodo agli ignoranti, sei il il mio zingaro preferito)

Arianna Rapaccioni,consorte di Sinisa Mihajlovic - che è stato appena esonerato dal Torino a beneficio di Walter Mazzarri - si è sfogata sul suo profilo Instagram: "Anche se non lo sei .... mi accodo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2018 16:27
Moglie Mihajlovic post esonero: "Mi accodo agli ignoranti, sei il il mio zingaro preferito) -
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Arianna Rapaccioni,consorte di Sinisa Mihajlovic - che è stato appena esonerato dal Torino a beneficio di Walter Mazzarri - si è sfogata sul suo profilo Instagram: "Anche se non lo sei .... mi accodo a quella massa di ignoranti che pensano che l’essere nato in Serbia significhi essere zingaro .... E visto che non ho nulla contro di loro ti dico SEI IL MIO ZINGARO PREFERITO".

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