Moglie Mihajlovic post esonero: "Mi accodo agli ignoranti, sei il il mio zingaro preferito)

Arianna Rapaccioni,consorte di Sinisa Mihajlovic - che è stato appena esonerato dal Torino a beneficio di Walter Mazzarri - si è sfogata sul suo profilo Instagram: "Anche se non lo sei .... mi accodo...

A cura di Redazione Labaroviola 04 gennaio 2018 16:27

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