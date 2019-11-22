Mihajlovic sottoposto a trapianto di midollo osseo: "Condizioni generali del paziente sono soddisfacenti"

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo, da donatore non familiare, il 29 ottobre. Lo riferisce il sito del club rossob...

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo, da donatore non familiare, il 29 ottobre. Lo riferisce il sito del club rossoblù diffondendo una nota dell'ospedale Sant'Orsola: "Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti".