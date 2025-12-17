Viviano: “Ho anche difeso questa società, ma chi la contesta dal giorno zero aveva ragione”

La sconfitta contro il Verona sta lasciando degli strascichi sempre più evidenti in casa Fiorentina. Tifosi e società erano convinti che la vittoria in Conference League contro la Dinamo Kiev avesse riportato vigore nei calciatori viola, invece il 2-1 subito al Franchi per mano dei veneti ha spazzato via quel barlume d’entusiasmo post Conference.

Durante il podcast Cose Scomode, l’ex portiere Emiliano Viviano ha espresso un suo giudizio sul tecnico dei toscani Paolo Vanoli, rivelando una lite avuta con Sinisa Mihajlovic ai tempi della Fiorentina collegandola all’atteggiamento con i giornalisti che sta avendo l’allenatore dei viola attualmente.

Ecco un estratto delle parole di Viviano su Vanoli e Mihajlovic:

“Quale dirigente della Fiorentina si prende la responsabilità? Nessuno, altrimenti Vanoli non continuerebbe a fare quelle conferenze stampa una peggio dell’altra. Io lo stimo Vanoli ma probabilmente dall’Interno qualcuno avrebbe dovuto dirgli ‘guarda mister che stai sbagliando’. Lui ha continuato a dire ‘voi’, ‘loro’…Magari non se ne accorge nemmeno evidentemente. Un dirigente o una squadra potrebbe dirgli ‘fermati’. Io una volta ho litigato con Mihajlovic a fine partita. Lui diceva ‘perché voi’ e io a un certo punto ho alzato la mano e ho detto: ‘Mister non è voi, ma noi’. Lui mi disse ‘scusa, hai ragione”

L’ex calciatore ha poi dato una stoccata alla società viola attuale:

“Io parlando di Fiorentina e avendo un peso in quello che dico perché sono di Firenze, cerco sempre di essere più equilibrato possibile. Di conseguenza ho difeso anche il lavoro della società, ho cercato di essere equilibrato. La gente che contesta questa società dal giorno zero, aveva ragione. Nella maniera di fare di questa società (…). Se Commisso si pensa di gestire una società di calcio in Italia come loro gestiscono le società in America, siamo fuori”