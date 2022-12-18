A. Della Valle su Mihajlovic: "Persona leale, rara nel calcio. Orgoglioso di essere stato il presidente"

Andrea Della Valle presente alla camera ardente allestita per Mihajlovic

Alla camera ardente allestita per Sinisa Mihajlovic c'è anche l'ex patron della Fiorentina Andrea Della Valle: "Persona speciale Sinisa, leale, cosa rara nel calcio. Sono orgoglioso di essere stato il presidente, lo ho detto anche alla moglie. Siamo stati due anni insieme, non ci sono cose da dire. Rimarrà nel cuore di tutti noi". Lo riporta TMW.

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