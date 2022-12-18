Repubblica, rinnovo Amrabat: aumento dell’ingaggio, allungamento del contratto e no clausola 

L'idea della Fiorentina per il futuro di Amrabat è questa

Dopo che la Fiorentina avrà esercitato l’opzione sul contratto, partiranno le operazioni per il rinnovo di Sofyan Amrabat. Ritocco dell’ingaggio, allungamento e nessun prezzo fissato. L’idea della Fiorentina è questa. Lo scrive Repubblica.

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