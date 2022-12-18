Pradè: "L'amore che c'è intorno alla famiglia Mihajlovic è la dimostrazione di quello che ha fatto"

Daniele Pradè si è recato a Roma per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, le parole del direttore sportivo della Fiorentina

Direttamente dalla camera ardente allestita per dare l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic, ha parlato ai tanti media presenti Daniele Pradè: "Poco da dire, va via un amico, quello che è stato detto lo rispecchia, un guerriero e un campione in campo e soprattutto nella vita, tutto l'amore che c'è adesso intorno alla famiglia è la dimostrazione di quello che ha fatto, questo servirà un po' a lenire la sofferenza, un abbraccio fortissimo alla famiglia perché sono delle persone stupende". Lo riporta TMW

LE PAROLE DI PEDULLA SU VENUTI

https://www.labaroviola.com/pedulla-nessuna-trattativa-per-il-rinnovo-tra-fiorentina-e-venuti-da-gennaio-valutera-le-altre-proposte/196157/