Pedullà: "Nessuna trattativa per il rinnovo tra Fiorentina e Venuti. Da gennaio valuterà le altre proposte"

Il contratto che lega Lorenzo Venuti alla Fiorentina scadrà il 30 giugno 2023. E, al momento, non c'è nessuna trattativa per il rinnovo. Ad annunciarlo è Alfredo Pedullà: Lorenzo Venuti potrebbe lasci...

Il contratto che lega Lorenzo Venuti alla Fiorentina scadrà il 30 giugno 2023. E, al momento, non c'è nessuna trattativa per il rinnovo. Ad annunciarlo è Alfredo Pedullà: Lorenzo Venuti potrebbe lasciare la Fiorentina. In questo momento non ci sono trattative per il rinnovo del contratto in scadenza e non è detto che si possa entrare nel vivo entro questo mese. Da gennaio il terzino destro, comunque molto legato ai viola, sarebbe libero di prendere in considerazione altre proposte. C’è già stato qualche sondaggio, al momento non approfondito per volontà di Venuti."

RANIERI IN GOL, GRANDE PARATA DI TERRACCIANO. FIORENTINA AVANTI NEL PRIMO TEMPO

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