Corriere Fiorentino rivela: "Paratici cerca un esterno di piede destro di grande talento e molto caro"
Ecco l'identikit dell'esterno che cerca la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2026 09:37
Chiuso il gioco a incastri sull’attaccante, il ds della Fiorentina Fabio Paratici si concentrerà sulla ricerca di un attaccante esterno di piede destro che possa giocare a sinistra. Giovane, di grande talento e (probabilmente) molto caro. È questo l’identikit. Lo scrive il Corriere Fiorentino.