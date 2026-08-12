Martorelli esalta Pellegrino: "Grande colpo, la Fiorentina può lottare anche per un posto Champions"

Il procuratore ha parlato di Fiorentina

ntervenendo a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha espresso il suo parere sull'ingaggio di Mateo Pellegrino da parte della Fiorentina: «Lo vedo come un classico attaccante d'area. È un ragazzo giovane che nella sua prima stagione al Parma si è espresso su ottimi livelli e possiede ampi margini di crescita. Il mio giudizio è indubbiamente favorevole: garantisce molta più presenza nei sedici metri rispetto a Piccoli, il cui rendimento l'anno scorso è stato decisamente inferiore alle attese».

Un'annata deludente che ha coinvolto l'intero gruppo viola.

«Precisamente, motivo per cui Piccoli non è riuscito a garantire il giusto supporto durante l'assenza di Kean. Considero Pellegrino un’operazione rilevante sia sul piano tattico che su quello finanziario; è un elemento estremamente interessante all'interno di una rosa che ha cambiato completamente volto».

Sull'operato di Paratici, il procuratore non ha dubbi: «Ero assolutamente certo che avrebbe rivoluzionato l'organico e i fatti lo hanno confermato. Ha condotto un mercato incentrato sul rinnovamento, innalzando il valore della Fiorentina, almeno in teoria. A questo punto mi attendo una stagione di prim'ordine: credo che la squadra possa correre per un piazzamento in Champions League o comunque garantirsi senza affanni l'Europa League. L'elevato spessore dei nuovi innesti, abbinato al valore dei riconfermati, permetterà alla Viola di recitare un ruolo da protagonista».