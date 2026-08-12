Kean-Como, Romano avvisa: "Situazione da tenere d’occhio, possibili nuovi aggiornamenti"

Il giornalista Fabrizio Romano è tornato a parlare della trattativa tra l’attaccante Moise Kean e il Como

All'interno del consueto appuntamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante della Fiorentina, Moise Kean.

"Il nome di Moise Kean va comunque tenuto lì, diciamo, dietro le quinte per il momento. Non è ancora una trattativa che è entrata nel vivo tra i due club, ma teniamolo d'occhio in queste ultime settimane. Sono settimane che che vi dico qui all'interno del canale, di come il profilo preferito da Cesc Fàbregas sia quello di Moise Kean. E occhio perché nel corso della prossima settimana potremmo avere delle novità anche tra club, tra Como e Fiorentina".

Questo il punto tracciato da Fabrizio Romano sul suo canale FabrizioRomanoInItaliano, con la situazione legata al futuro di Kean che resta ancora aperta a nuovi possibili sviluppi.