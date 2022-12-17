Ranieri in gol, grande parata di Terracciano dopo errore di Quarta. Fiorentina avanti nel primo tempo

Il racconto del primo tempo tra Fiorentina e Monaco, squadra viola in vantaggio grazie al gol di Ranieri dopo schema su punizione

Fiorentina in campo contro il Monaco per la penultima amichevole prima del Natale, la squadra di Italiano si è schierato con il 4-2-3-1. La squadra francese si sta dimostrando in questo primo tempo un avversario ostico. Fiorentina vicina al gol in due occasioni prima del vantaggio, prima con Saponara su assist di Bonaventura e poi con Mandragora che, dopo errore nel disimpegno del portiere, è stato servito in piena area da Bonaventura ma il centrocampista non è riuscito a mettere la palla alle spalle dei difensori. Gol del vantaggio che è arrivato al minuto 14 con uno schema su punizione calciata da Bonaventura per Saponara che di prima ha passato a Benassi, tiro parato dal portiere e Ranieri che di sinistro in ribattuta ha segnato il gol del vantaggio viola. Al minuto 32 grande parata di Terracciano, aiutato poi dalla traversa, su tiro di Oliveira Silva che è arrivato al tiro dopo errore di Quarta.

IL RETROSCENA SU MIHAJLOVIC ALLA FIORENTINA

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