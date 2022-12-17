Oggi in amichevole la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Mihajlovic
Oggi i gigliati giocheranno con il lutto al braccio
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 09:39
Con un messaggio sui propri canali social la Fiorentina ha espresso il suo dolore per la morte di Mihajlovic. Oggi giocherà con il lutto al braccio l’amichevole alle 15 allo stadio Franchi contro il Monaco. Un messaggio di cordoglio anche dal Museo Fiorentina: «Ci mancherai guerriero». Lo scrive La Nazione.
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