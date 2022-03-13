Mihajlovic ringrazia Firenze: "Per la prima volta i tifosi della Fiorentina non mi hanno fischiato"

Non c'è mai stato amore tra i tifosi viola e Sinisa Mihajlovic ma il pubblico viola lo ha applaudito e l'allenatore ringrazia

Nel corso della sua conferenza stampa il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ci ha tenuto a ringraziare i tifosi della Fiorentina che prima dell'inizio della partita lo hanno applaudito, nonostante un rapporto mai sbocciato quando era l'allenatore viola: "Ci tengo a ringraziare i tifosi della Fiorentina che per la prima volta da quando sono tornato a Firenze mi hanno applaudito, mi hanno sempre fischiato, grazie davvero, non me lo aspettavo" ha detto Sinisa.

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