Gli screzi sono ormai dimenticati, la tribuna del Franchi applaude Sinisa Mihajlovic, lui risponde

Sinisa Mihajlovic non è stato esattamente uno degli allenatori più amati a Firenze dai tifosi della Fiorentina, ma il tempo ha migliorato le cose..

Il rapporto tra Sinisa Mihajlovic e la Fiorentina non fu proprio idilliaco nei due anni fiorentini del tecnico serbo, esperienza finita con un esonero dopo un campionato assai deludente. In questi anni non sono mai mancate le frecciatine di Mihajlovic in riferimento al suo passato viola ma ultimamente, complice anche la battaglia contro una terribile malattia, il rapporto sembra essersi ormai disteso. Ieri in conferenza l'allenatore del Bologna ha speso parole dolci per il suo ritorno a Firenze e oggi, mentre passava davanti la tribuna dei tifosi viola, tanti spettatori lo hanno accolto con un caloroso applauso, con pronta risposta di Mihajlovic che ha salutato, apprezzando il gesto.

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