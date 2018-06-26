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Incredibile Mihajlovic, esonerato dallo Sporting dopo 10 giorni

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, l'ex Fiorentina e Torino Sinisa Mihajlovic, dopo essere stato ingaggiato 10 giorni fa dal club lusitano..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 10:36
Incredibile Mihajlovic, esonerato dallo Sporting dopo 10 giorni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sinisa Mihajlovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Sinisa Mihajlovic
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Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, l'ex Fiorentina e Torino Sinisa Mihajlovic, dopo essere stato ingaggiato 10 giorni fa dal club lusitano, sarebbe stato già licenziato. Oltre alla situazione dei giocatori che hanno chiesto la rescissione del contratto dopo l'aggressione subita dai propri tifosi, allo Sporting Lisbona dovranno aggiungere'ennesimo problema

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