Incredibile Mihajlovic, esonerato dallo Sporting dopo 10 giorni

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, l'ex Fiorentina e Torino Sinisa Mihajlovic, dopo essere stato ingaggiato 10 giorni fa dal club lusitano..

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, l'ex Fiorentina e Torino Sinisa Mihajlovic, dopo essere stato ingaggiato 10 giorni fa dal club lusitano, sarebbe stato già licenziato. Oltre alla situazione dei giocatori che hanno chiesto la rescissione del contratto dopo l'aggressione subita dai propri tifosi, allo Sporting Lisbona dovranno aggiungere'ennesimo problema