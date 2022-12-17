L'addio di Burdisso a Mihajlovic: "Autentico dentro e fuori dal campo, un esempio per tutti noi. Ci mancherai"
Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Oggi anche il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, con un post sul proprio profilo Instagram ha vol...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 16:00
Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Oggi anche il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, con un post sul proprio profilo Instagram ha voluto ricordare il suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter e allenatore nella parentesi al Torino: "Ci mancherai tanto Sini... eri un esempio per tutti noi... sempre autentico dentro e fuori campo. Un saluto affettuoso alla sua famiglia".
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