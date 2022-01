Mihajlovic non ha dubbi: “Come si fa a parlare di campionato regolare? Terza dose la soluzione”

Sinisa Mihajlovic, ex allenatore della Fiorentina oggi al Bologna ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Al Bologna ho dieci positivi, hanno fatto tutti la seconda dose, tra lunedì e martedì era programmata la terza. Ma mi è stato recuperato che martedì recuperiamo. Con il Cagliari che non ha le coppe. perchè tutta questa gretta? Non alleno i miei da una settimana, lavoro solo con dei primavera, alcuni titolari sono in isolamento fiduciario. Chi metto in campo? Che campionato è mai questo? Come si può parlare di regolarità? Capisco l’emergenza, la confusione anche, ma non è accettabile che si proceda sempre a vista. La soluzione è la terza dose”.

