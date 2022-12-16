Benassi ringrazia Mihajlovic: "Mi hai insegnato tanto, se stato sincero con me, valore difficile da trovare"

Marco Benassi ha salutato e dedicato un pensiero a Sinisa Mihajlovic nel giorno tragico della sua morte

Marco Benassi ha conosciuto al Torino Sinisa Mihajlovic, il giocatore adesso alla Fiorentina, ha ricordato cosi il tecnico nel giorno della sua scomparsa:

Sei stato il guerriero più forte che io abbia conosciuto...dopo ogni difficoltà, ogni sconfitta, ogni problema trovavi sempre una forza di affrontare le cose che solo tu sai come facevi!! E lo avevi fatto anche questa volta fino all’ultimo..ma purtroppo non è bastato!! Voglio solo dirti un grande grazie...perché sei stato sincero con me dal primo giorno sino all’ultimo...da quando mi hai fatto capitano a quando mi hai detto con tutta l’onestà del mondo che per me non ci sarebbe stato più tanto spazio...questa sincerità al giorno d’oggi è un valore difficilissimo da trovare! Grazie per tutto quello che mi hai insegnato...per quanto mi hai rafforzato caratterialmente...sono tutti insegnamenti che tutt’oggi mi porto dietro e mi servono ogni santo giorno!! È stato un onore e un piacere lavorare e imparare da te!! Ciao Mister❤️

IL RITORNO DI AMRABAT A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/amrabat-tornera-ad-allenarsi-con-la-fiorentina-dal-27-dicembre-10-giorni-di-vacanza-dopo-il-mondiale/196075/