Amrabat tornerà ad allenarsi con la Fiorentina dal 27 dicembre. 10 giorni di vacanza dopo il mondiale
Domani finisce il mondiale di Amrabat, il centrocampista tornerà ad allenarsi con il gruppo viola una settimana prima del Monza
Il mondiale di Amrabat con il suo Marocco finirà domani con la finale per il terzo e quarto posto contro la Croazia. Il centrocampista della Fiorentina, come riportato da Radio Bruno, tornerà ad allenarsi con il resto dei compagni a partire dal 27 dicembre, una settimana esatta prima della gara di campionato contro il Monza per la partita prevista allo stadio di Firenze il 4 gennaio. Dunque, Amrabat beneficerà di 10 giorni di vacanza dopo il mondiale, esattamente come i suoi colleghi impegnati in Qatar, vale a dire Milenkovic, Jovic e Zurkowski.
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