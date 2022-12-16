Il pensiero di Corvino su Mihajlovic: "In questo momento trovo la forza solo per abbracciare la famiglia"

Pantaleo Corvino e Sinisa Mihajlovic, i due sono stati insieme a Firenze. Il direttore sportivo lo scelse per la panchina della Fiorentina

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic nel giorno della sua scomparsa, i due sono stati insieme proprio a Firenze, dove Corvino scelse il serbo per la panchina viola. Questo il ricordo di Corvino:

"Sinisa so che hai lottato da vero guerriero fino all’ultimo respiro della tua ultima partita, così come hai sempre fatto in campo. In questo momento trovo la forza solo per rivolgere alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza. Ciao Sinisa mancherai a tutti noi".

IL RICORDO DI MUTU

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