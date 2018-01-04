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Ufficiale, Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino: via Mihajlovic, in panchina torna l'ex Watford

“Il Torino Football Club comunica di aver affidato al signor Walter Mazzarri l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il nuovo tecnico – che il Presidente Urbano Cairo accoglie con il più cordial...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2018 16:23
Ufficiale, Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino: via Mihajlovic, in panchina torna l'ex Watford - Walter Mazzarri
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“Il Torino Football Club comunica di aver affidato al signor Walter Mazzarri l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il nuovo tecnico – che il Presidente Urbano Cairo accoglie con il più cordiale benvenuto e con l’augurio di buon lavoro – dirigerà oggi pomeriggio la sessione in programma allo stadio Filadelfia a porte chiuse”.

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