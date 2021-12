Mihajlovic: “Fiorentina in salute, dobbiamo recuperare energie. Non sono ottimista per Arnautovic”

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare delle condizioni di Arnautovic in vista del prossimo impegno con la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto qualche ripartenza ma abbiamo sbagliato o la scelta o il tempo della giocata. Abbiamo atto una grande fase difensiva. Con Arnautovic sarebbe stato diverso. Domani farà degli accertamenti ma non siamo ottimisti. Anche perché giocato tre gare in una settimana dobbiamo recuperare energie in vista di una gara contro un’altra squadra in salute come la Fiorentina”.

LEGGI ANCHE: