Camporese omaggia Mihajlovic: "Ciao Mister". Fu Sinisa a lanciarlo in serie A con la Fiorentina

Un giorno tragico per tutto il mondo del calcio, la morte di Mihajlovic è stata una bruttissima notizia per tutti, il ricordo di Camporese

Michele Camporese, classe 1992, è stato uno dei giovani lanciati da Sinisa Mihajlovic quando era allenatore della Fiorentina. Camporese, allora 18enne, fece il suo esordio in serie marcando Ibrahimovic e fu una delle più belle rivelazioni di quella stagione, prima che un grave infortunio frenò la sua crescita. Il giocatore, adesso in serie B, ha salutato con un post su Instagram Sinisa, con una foto insieme e la scritta: "Ciao Sinisa"

IL SALUTO DI CORVINO

https://www.labaroviola.com/il-pensiero-di-corvino-su-mihajlovic-in-questo-momento-trovo-la-forza-solo-per-abbracciare-la-famiglia/196061/