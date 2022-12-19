Pioli: "Mihajlovic un esempio. Sconcerti grande professionista e persona di spessore"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti: “Sinisa un esempio, in particolare a livello umano. Aveva grandi valori, ha lasciato un segno...

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli, ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti: “Sinisa un esempio, in particolare a livello umano. Aveva grandi valori, ha lasciato un segno di coerenza e forza. Ha sempre avuto, e al tempo stesso portato, grande rispetto”. E su Mario Sconcerti: “L’ho visto sempre come un grande professionista. Molto critico perché assai attento a fare il suo lavoro, perdiamo un’altra persona di spessore e valore tanto alto”.

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