Ag. Quarta: "Stiamo bene Firenze, ma valuteremo le offerte. Piace in Premier, il mercato è imprevedibile"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Gustavo Goni, procuratore di Lucas Martinez Quarta, ha così parlato del futuro del difensore della Fiorentina: “Il futuro? La gente pensava ovviamente a...

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Gustavo Goni, procuratore di Lucas Martinez Quarta, ha così parlato del futuro del difensore della Fiorentina: “Il futuro? La gente pensava ovviamente al Mondiale. Il ragazzo ha estimatori in Premier League. Del resto, a chi non piace un giocatore come lui? Se arriverà una buona opzione valuteremo. Sta facendo molto bene, è stato eletto il miglior difensore della Serie A. A Firenze stiamo bene ma il mercato si sa, è imprevedibile”.

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