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Ag. Quarta: "Stiamo bene Firenze, ma valuteremo le offerte. Piace in Premier, il mercato è imprevedibile"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Gustavo Goni, procuratore di Lucas Martinez Quarta, ha così parlato del futuro del difensore della Fiorentina: “Il futuro? La gente pensava ovviamente a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2022 18:20
Ag. Quarta: "Stiamo bene Firenze, ma valuteremo le offerte. Piace in Premier, il mercato è imprevedibile" - Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Gustavo Goni, procuratore di Lucas Martinez Quarta, ha così parlato del futuro del difensore della Fiorentina“Il futuro? La gente pensava ovviamente al Mondiale. Il ragazzo ha estimatori in Premier League. Del resto, a chi non piace un giocatore come lui? Se arriverà una buona opzione valuteremo. Sta facendo molto bene, è stato eletto il miglior difensore della Serie A. A Firenze stiamo bene ma il mercato si sa, è imprevedibile”.

“IL 2001 FERNANDEZ È CAMPIONE MENTRE I GIOVANI DELLA FIORENTINA GIOCANO SOLO LE PARTITE DEL GIOVEDÌ”

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