"Il 2001 Fernandez è campione mentre i giovani della Fiorentina giocano solo le partite del giovedì"

Il giorno dopo la finale del mondiale tra Argentina e Francia, l'ex portiere viola Giovanni Galli ha analizzato alcuni temi in diretta a Lady Radio

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e della nazionale italiana, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

"Mi sono accorto dalle facce dei giocatori al momento dell'inno nazionale che piega avrebbe preso la partita. Ai miei amici che erano con me ho detto che la partita erà gia scritta, gli argentini erano rabbiosi e concentrati, i francesi presuntuosi. Per 80 minuti la partita è stata quella, poi un rigore ha cambiato l'inerzia della partita e solo un miracolo del portiere ha salvato l'Argentina all'ultimo minuto della gara. Mi ha molto entusiasmato Enzo Fernandez.

Sui giovani puoi anche spendere 5 milioni in più tanto ti ritornano sempre a casa, la Fiorentina aveva puntato tanti giocatori importanti, aveva trattato tanti giocatori di livello di questo mondiale, poi per 1/2 milioni ci siamo tirati indietro e non gli abbiamo portati a casa. I giocatori vanno visti di persona e vanno conosciuti bene, quando ti chiedono qualche milioni in più il giovane, che conosci bene, sei anche disposto a pagarlo un paio di milioni in più. Ecco perchè penso che in sede il direttore sportivo non ci deve stare, deve guardare di persona i giocatori. Non so chi alla Fiorentina sceglie i giocatori, io dico solo che un direttore sportivo deve comportarsi in questa maniera, ovunque.

Ieri sera abbiamo visto i giovani in campo, il 2001 Fernandez ha vinto il premio come miglior giovane ed è campione del mondo, noi i 2001 li facciamo fare le amichevoli del giovedi, purtroppo questo è un dato di fatto su cui dobbiamo fare approfondimento. Dovremmo investire di più sui nostri ragazzi e avere più fiducia in loro, abbiamo giocato 3 amichevoli internazionali e i nostri giovani hanno ben figurati, non posso credere che non possono giocare in serie A.

Il difensore della Croazia Gvardiol è un 2002, il giovane dell'Inter Casadei è stato preso dal Chelsea per 15 milioni, magari il prossimo anno lo vediamo già protagonista in Premier League, loro non hanno paura, perchè gli altri devono avere coraggio e noi no. Le squadre B è un progetto a cui ha preso parte solo la Juventus, dicono che sia colpa dei costi, ma è normale ci siano dei costi. Il Viola Park è stato fatto per questo, ma il passaggio successivo cari Barone e Commisso è fare la squadra di serie C"

IL RACCONTO DI MONTELLA SU MIHAJLOVIC

https://www.labaroviola.com/montella-sono-subentrato-a-mihajlovic-alla-fiorentina-non-cera-nessuno-che-parlasse-male-di-lui/196258/