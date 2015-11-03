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Notizie Enzo Fernandez Fiorentina

Il Braga demolisce il Benfica capolista di Enzo Fernandez battendolo 3-0, Fiorentina avvisata

31 dicembre 2022 13:20

Dall'Inghilterra sono sicuri, il Liverpool prenderà Amrabat dalla Fiorentina per 40 milioni

24 dicembre 2022 19:02

Il Liverpool vuole Amrabat? Offre per Enzo Fernandez 100 milioni di euro, Rui Costa rifiuta

23 dicembre 2022 16:10

"Il 2001 Fernandez è campione mentre i giovani della Fiorentina giocano solo le partite del giovedì"

19 dicembre 2022 15:33

Julian Alvarez ed Enzo Fernandez sono costati in totale 40 milioni. In Italia è mancato il coraggio

14 dicembre 2022 14:35

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