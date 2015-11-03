Notizie Enzo Fernandez Fiorentina

Il Braga demolisce il Benfica capolista di Enzo Fernandez battendolo 3-0, Fiorentina avvisata
31 dicembre 2022 13:20
Dall'Inghilterra sono sicuri, il Liverpool prenderà Amrabat dalla Fiorentina per 40 milioni
24 dicembre 2022 19:02
Il Liverpool vuole Amrabat? Offre per Enzo Fernandez 100 milioni di euro, Rui Costa rifiuta
23 dicembre 2022 16:10
"Il 2001 Fernandez è campione mentre i giovani della Fiorentina giocano solo le partite del giovedì"
19 dicembre 2022 15:33
Julian Alvarez ed Enzo Fernandez sono costati in totale 40 milioni. In Italia è mancato il coraggio
14 dicembre 2022 14:35
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