Il Liverpool vuole Amrabat? Offre per Enzo Fernandez 100 milioni di euro, Rui Costa rifiuta

Il Liverpool avrà deciso di virare su Amrabat?

Secondo Record il Benfica ha rifiutato 100 milioni di euro dal Liverpool per Enzo Fernandez. Rui Costa ha deciso di non venderlo per meno di 120 milioni, valore a cui è stata fissata la clausola. In questi giorni Reds particolormente attivi, si parla del loro interesse per Sofyan Amrabat della Fiorentina. Avranno deciso di virare con forza sul centrocampista marocchino?

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