Il Braga demolisce il Benfica capolista di Enzo Fernandez battendolo 3-0, Fiorentina avvisata

Brutta sconfitta del Benfica di Enzo Fernandez, in campo da titolare e rimasto dentro fino ad appena prima del recupero dopo il rientro post-Mondiale vinto con l’Argentina. Dirompente vittoria per 3-0 del Braga, eurorivale della Fiorentina: i padroni di casa si sono imposti con il gol lampo dell’ex blaugrana Abel Ruiz seguito dalla doppietta di Ricardo Horta. Passo falso delle Aquile, che rimangono comunque saldamente in testa al campionato. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

