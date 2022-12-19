In migliaia commossi per i funerali di Mihajlovic a Roma, presenti grandi personaggi dello sport

Mihajlovic viene salutato da una marea di tifosi commossi nella capitale, a breve i funerali del giocatore serbo

Roma si ferma per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. L’orario dei funerali era fissato alle 11.30, ma già alle 10 oltre duemila persone erano radunate all’esterno della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Tifosi presenti: tantissimi laziali ma anche bolognesi, milanisti, interisti, sampdoriani e della Stella Rossa. Il feretro ha lasciato il Campidoglio intorno alle 9.40 e ha raggiunto piazza della Repubblica – parzialmente chiusa al traffico per l’occasione – alle 10.15, seguito dalla famiglia Mihajlovic. La folla ha accolto l’arrivo con un lungo applauso.

Una delegazione del Bologna – composta dal gruppo della prima squadra, Primavera e dirigenza – ha raggiunto la basilica. Presenti anche Angelo Peruzzi e Fabio Liverani. E poi sono arrivati i giocatori e la dirigenza della Lazio. Presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, il ct Mancini, Stefano Fiore, Vincenzo Montella e Massimo Ferrero, Giovanni Malagò, il presidente del Torino Urbano Cairo e il sindaco di Roma a Roberto Gualtieri. All’interno ci sono anche Gianluca Vacchi e Paolo Brosio. Presente anche una delegazione della Stella Rossa. Ci sono anche Francesco Totti e Daniele De Rossi: Totti praticamente camuffato con cappuccio e felpa, De Rossi ha infilato l'ingresso laterale. I due hanno preferito rimanere fuori dalla zona riservata ad autorità e familiari e sono in piedi vicino ad Angelo Di Livio. Ci sono anche Stankovic, Jugovic, Gianni Morandi e Serse Cosmi. Sono entrati nella basilica, tra gli altri, anche l'ex portiere della Lazio Luca Marchegiani e Bruno Conti. A fare l'ingresso in chiesa per i funerali di Sinisa Mihajlovic anche l'aquila Olimpia, simbolo della Lazio, che è stata poi fatta uscire pochi minuti dopo. Lo riporta Gazzetta.it

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