Dalla Spagna: "Amrabat piace a tutte le big europee, ma vorrebbe trasferirsi al Liverpool di Klopp"
Il giocatore della Fiorentina Amrabat ha l'interesse di club spagnoli e inglesi ma vorrebbe trasferirsi al Liverpool
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2022 11:35
Il giornalista di Footmercato, Santi Aouna, ha parlato nuovamente del futuro di Amrabat. Queste le sue parole: “Klopp lo vuole e ha già incontrato l’agente del calciatore. Nuovi incontri sono in programma con i Reds. Il giocatore piace tantissimo anche a Tottenham e Atletico Madrid, ma Amrabat preferisce il Liverpool e vorrebbe eventualmente trasferirsi li“.
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