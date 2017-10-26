Gazzetta, alla Fiorentina i conti cominciano a tornare. E Benassi si prende la sua rivincita contro Sinisa

La Gazzetta parla della Fiorentina. Terza vittoria consecutiva e zona Europa nuovamente nel mirino. Alla Fiorentina i conti tornano. Allarme rosso, invece, per il Torino che nelle ultime 5 partite ha...

La Gazzetta parla della Fiorentina. Terza vittoria consecutiva e zona Europa nuovamente nel mirino. Alla Fiorentina i conti tornano. Allarme rosso, invece, per il Torino che nelle ultime 5 partite ha raggranellato appena 2 punti. Mihajlovic dovrebbe prendere esempio da Pioli – si legge – che da quando ha rinunciato al 4-2-3-1 riportando Benassi sulla linea di centrocampo ha finalmente trovato l’equilibrio che cercava. L’ex granata è stato ancora una volta decisivo segnando il gol che ha indirizzato la gara e servendo un assist al bacio a Simeone. Benassi e il Cholito sono i simboli del 3-0 finale