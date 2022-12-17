Addio Mihajlovic, domani forse l’omaggio in Campidoglio. Funerale programmato a Roma per lunedì alle ore 11
Per Mihajlovic probabilmente verrà allestita la camera ardente
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 09:42
Per Mihajlovic, come sembra, la camera ardente verrà allestita nella stessa clinica in forma privata. Per domani è allo studio un omaggio pubblico in Campidoglio e il funerale è programmato per lunedì alle 11 nella basilica di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica a Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.
LEGGI ANCHE, DODÒ: “SONO PRONTO, ITALIANO UN MARTELLO MICIDIALE. VOGLIO FAR CAPIRE ALLA SOCIETÀ CHE HA SCELTO BENE”
https://www.labaroviola.com/dodo-sono-pronto-italiano-un-martello-micidiale-voglio-far-capire-alla-societa-che-ha-scelto-bene/196100/