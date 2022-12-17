Addio Mihajlovic, domani forse l’omaggio in Campidoglio. Funerale programmato a Roma per lunedì alle ore 11

Per Mihajlovic probabilmente verrà allestita la camera ardente

Per Mihajlovic, come sembra, la camera ardente verrà allestita nella stessa clinica in forma privata. Per domani è allo studio un omaggio pubblico in Campidoglio e il funerale è programmato per lunedì alle 11 nella basilica di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica a Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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