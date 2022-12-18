Pasqual ricorda Mihajlovic: “Si mise a calciare le punizioni, a Lezzerini disse: ‘non rimettere i guanti, non servono’”

Pasqual ricorda un aneddoto su Mihajlovic

Manuel Pasqual ha vissuto con Sinisa gli anni in viola. E ricorda il suo allenatore: «Un uomo vero che non utilizzava giri di parole. Diceva le cose in faccia senza guardare al nome, e non portava mai rancore». Poi un aneddoto: «Un giorno si mise a calciare le punizioni, erano perfette. In porta c’era Lazzerini che aveva tolto i guanti. E lui gli disse: “Non rimetterli, per prendere i palloni da dentro la rete non servono”». Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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