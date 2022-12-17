Sconcerti e il suo grande amore per la Fiorentina, il suo funerale sarà pieno di Gigli viola

Mario Sconcerti non è stato solo un maestro di giornalismo ma anche un grandissimo tifoso della Fiorentina

Mario Sconcerti è nato a Firenze ed anche da giornalista non ha mai nascosto il suo grande amore per la Fiorentina, il giornalista ha anche fatto parte della società viola ricoprendo il ruolo di direttore generale negli ultimi anni della gestione Cecchi Gori. Sua figlia Martina, rispondendo su Twitter al cordoglio della Fiorentina, ha annunciato: "Siete stati la sua vita, insieme a me e mia mamma ed al giornalismo. Riempiremo il funerale di gigli viola"

CI LASCIA UN GRANDE GIORNALISTA

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