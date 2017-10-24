Che gaffe Mihajlovic: "Anna Frank? Non so chi sia, scusate ma oggi non ho letto i giornali, scusate"

Clamorosa la gaffe compiuta oggi da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa. Il tecnico del Torino, interpellato sulla querelle che ha coinvolto i tifosi della sua ex (da giocatore) Lazio, con i beceri...

Clamorosa la gaffe compiuta oggi da Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa. Il tecnico del Torino, interpellato sulla querelle che ha coinvolto i tifosi della sua ex (da giocatore) Lazio, con i beceri adesivi antisemiti, ha così risposto: “Anna Frank? Non so chi sia. Non ho letto i giornali, non posso parlare di questa cosa, perché sono ignorante in materia e me ne scuso”.

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