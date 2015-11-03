Notizie Anna Frank Fiorentina

In Toscana un sacerdote regala a messa il libro di Anna Frank in risposta ai fattacci di Roma
01 novembre 2017 16:34
VIDEO, Nardella: "Guardate che cosa bella è successa ieri a Firenze" e mostra il video del momento di raccoglimento
26 ottobre 2017 22:06
Il presidente della Lazio Lotito avrebbe violato lealtà sportiva e articolo 11 su comportamenti discriminatori. Rischia grosso
26 ottobre 2017 12:33
Gabbrielli: "Vomitevole irridere la Shoah, non si scherza su queste tragedie. Reazione positiva del mondo dello sport"
25 ottobre 2017 19:18
Lotito in aereo prima di andare dagli ebrei: "Famo sta sceneggiata, questi non valgono un ca..."
25 ottobre 2017 11:23
Che gaffe Mihajlovic: "Anna Frank? Non so chi sia, scusate ma oggi non ho letto i giornali, scusate"
24 ottobre 2017 21:29
VIDEO, Astori legge Anna Frank. Un messaggio chiaro della Fiorentina e del suo capitano al centro sportivo
24 ottobre 2017 17:46
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