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VIDEO, Nardella: "Guardate che cosa bella è successa ieri a Firenze" e mostra il video del momento di raccoglimento

Nardella ha celebrato cosi su Twitter il minuto di silenzio e la sua magia ieri prima di Fiorentina - Torino. Questo il suo tweet e il video postato da Nardellahttps://www.labaroviola.com/labaro_conte...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2017 22:06
VIDEO, Nardella: "Guardate che cosa bella è successa ieri a Firenze" e mostra il video del momento di raccoglimento -
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Anna Frank
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Nardella ha celebrato cosi su Twitter il minuto di silenzio e la sua magia ieri prima di Fiorentina - Torino. Questo il suo tweet e il video postato da Nardella


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