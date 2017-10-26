VIDEO, Nardella: "Guardate che cosa bella è successa ieri a Firenze" e mostra il video del momento di raccoglimento

Nardella ha celebrato cosi su Twitter il minuto di silenzio e la sua magia ieri prima di Fiorentina - Torino. Questo il suo tweet e il video postato da Nardellahttps://www.labaroviola.com/labaro_conte...

A cura di Redazione Labaroviola 26 ottobre 2017 22:06

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