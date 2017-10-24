VIDEO, Astori legge Anna Frank. Un messaggio chiaro della Fiorentina e del suo capitano al centro sportivo

"Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo" così recita il capitano della Fiorentina Davie Astori al centro sportivo in riferimento al nazismo e alla storia...

"Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo" così recita il capitano della Fiorentina Davie Astori al centro sportivo in riferimento al nazismo e alla storia di Anna Frank dopo la vergognosa iniziativa dei tifosi della Lazio che hanno fatto mostrato in segno di offesa l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma.



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