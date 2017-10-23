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Ultras Lazio, adesivi antisemiti in curva Sud: Anna Frank con la maglia della Roma, volantini e scritte...

Adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma e scritte antisemite di ogni tipo: questo il lascito dei tifosi laziali alla Curva Sud dello stadio Olimpico (la Nord, quella tradizionale...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 17:45
Ultras Lazio, adesivi antisemiti in curva Sud: Anna Frank con la maglia della Roma, volantini e scritte... -
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Adesivi con l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma e scritte antisemite di ogni tipo: questo il lascito dei tifosi laziali alla Curva Sud dello stadio Olimpico (la Nord, quella tradizionale dei sostenitori biancocelesti, è squalificata per razzismo) dopo la partita col Cagliari di ieri sera. Gli adesivi e i volantini offensivi sono stati rimossi in mattinata dagli addetti alle pulizie dello stadio in vista della gara di mercoledì della Roma con il Crotone. Immediata la protesta della comunità ebraica romana.

Fonte: Ansa

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