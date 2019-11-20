Mihajlovic torna a casa, è stato dimesso dall'ospedale di Bologna dove era ricoverato
L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic torna a casa. L'ex calciatore serbo era ricoverato all'ospedale di Bologna per un ciclo di cure ed oggi è stato dimesso. Ecco il post di sua moglie Arianna s...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 18:54
L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic torna a casa. L'ex calciatore serbo era ricoverato all'ospedale di Bologna per un ciclo di cure ed oggi è stato dimesso. Ecco il post di sua moglie Arianna su Instagram: