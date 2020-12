Mihajlovic furioso: “Se trovo chi parla con i giornalisti lo faccio finire di giocare. Sanno sempre tutto”

Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della partita contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa, e a chi gli chiede se il Bologna cambierà assetto a San Siro, il tecnico rossoblù lancia un messaggio chiaro allo spogliatoio. “Ho provato un nuovo assetto solo per far capire chi parla con i giornalisti, l’ho fatto apposta. Sto indagando e se lo trovo lo attacco al muro, non lo faccio giocare più. Io non cambio assetto per niente, l’ho fatto solo per capire, non c’era nessuno, eravamo solo noi e quindi ho provato altre cose per capire chi parla con i giornalisti. Oggi è uscito tutto sulla stampa, quando lo trovo saranno ca… amari. Sui giornali si sa sempre come giocherà il Bologna, nelle altre squadre non è così. State sicuri che lo troverò” conclude Mihajlovic.

JOE BARONE: “NON SI PARLA DI MERCATO. STADIO? VOGLIAMO FARLO NUOVO, CHI PARLA DEL FRANCHI NON CI E’ MAI ENTRATO”