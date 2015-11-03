Notizie Giornalisti Fiorentina

"Invitiamo Commisso ad astenersi da offese gratuite ben lontane dallo stile di Firenze. Parli di calcio"
07 febbraio 2023 12:54
I giornalisti toscani chiedono a Nardella di essere parte della scelta per il nuovo stadio Franchi
05 febbraio 2022 12:23
Siparietto Italiano con i giornalisti: "Avete visto che finalmente abbiamo pareggiato una partita?"
19 dicembre 2021 17:51
Mihajlovic furioso: "Se trovo chi parla con i giornalisti lo faccio finire di giocare. Sanno sempre tutto"
04 dicembre 2020 18:46
Spadafora: "C'è il via libera negli stadi, potranno entrare 70 giornalisti e 30 fotografi"
20 giugno 2020 19:27
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