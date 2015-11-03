Labaro Viola

Notizie Giornalisti Fiorentina

"Invitiamo Commisso ad astenersi da offese gratuite ben lontane dallo stile di Firenze. Parli di calcio"

07 febbraio 2023 12:54

I giornalisti toscani chiedono a Nardella di essere parte della scelta per il nuovo stadio Franchi

05 febbraio 2022 12:23

Siparietto Italiano con i giornalisti: "Avete visto che finalmente abbiamo pareggiato una partita?"

19 dicembre 2021 17:51

Mihajlovic furioso: "Se trovo chi parla con i giornalisti lo faccio finire di giocare. Sanno sempre tutto"

04 dicembre 2020 18:46

Spadafora: "C'è il via libera negli stadi, potranno entrare 70 giornalisti e 30 fotografi"

20 giugno 2020 19:27

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