Notizie Conferenza Fiorentina

Domani alle 15.30 si terrà la conferenza stampa del tecnico Raffaele Palladino al Viola Park
25 febbraio 2025 11:29
Mihajlovic furioso: "Se trovo chi parla con i giornalisti lo faccio finire di giocare. Sanno sempre tutto"
04 dicembre 2020 18:46
Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione alle ore 13 di Zurkowski, Terzic e Rasmussen
11 agosto 2019 20:02
Antognoni: "Boateng ha tutte le caratteristiche per vestire la maglia numero 10. Lirola..."
07 agosto 2019 13:34
Pradè: "Vogliamo ripartire da una squadra che gioca bene. Non abbiamo nessun obbiettivo sportivo"
05 agosto 2019 17:48
Sottil: "Sarebbe fantastico giocare in Serie A con la Fiorentina, voglio convincere il mister"
19 luglio 2019 21:49
Conferenza di Stefano Pioli domani alle 14. Sarri invece non parla, come al solito...
08 dicembre 2017 16:20
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