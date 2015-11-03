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Notizie Conferenza Fiorentina

Domani alle 15.30 si terrà la conferenza stampa del tecnico Raffaele Palladino al Viola Park

25 febbraio 2025 11:29

Mihajlovic furioso: "Se trovo chi parla con i giornalisti lo faccio finire di giocare. Sanno sempre tutto"

04 dicembre 2020 18:46

Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione alle ore 13 di Zurkowski, Terzic e Rasmussen

11 agosto 2019 20:02

Antognoni: "Boateng ha tutte le caratteristiche per vestire la maglia numero 10. Lirola..."

07 agosto 2019 13:34

Pradè: "Vogliamo ripartire da una squadra che gioca bene. Non abbiamo nessun obbiettivo sportivo"

05 agosto 2019 17:48

Sottil: "Sarebbe fantastico giocare in Serie A con la Fiorentina, voglio convincere il mister"

19 luglio 2019 21:49

Conferenza di Stefano Pioli domani alle 14. Sarri invece non parla, come al solito...

08 dicembre 2017 16:20

Gonzalo: "Ancora ho da dare tanto a Firenze, voglio battere i gol di Passarella. Messi.."

13 luglio 2016 12:28

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